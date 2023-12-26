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"Армія дронів" за тиждень вразила майже 400 опорних пунктів росіян

Архівне фото: "Армія дронів" за тиждень вразила майже 400 опорних пунктів росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

"Армія дронів" за останній тиждень вразила 391 опорний пункт військових Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Мінус 391 опорний пункт росіян - результат "Армії дронів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулий тиждень ударні роти БпЛА вразили також 58 бойових броньованих машин, 31 танк і 36 гармат. 

Фото: Кількість знищеної техніки РФ (t.me/zedigital)

"Ще дрони відпрацювали по 207 російських бойовиках", - додав Федоров.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 грудня, склали 1010 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 354 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 37 ББМ та ворожий корабель.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 43 одиниці військової техніки ворога.

Також вчора повідомлялось, що втрати російських окупантів на Авдіївському напрямку становлять близько 300-400 солдатів щодня. Вони підтягують резерви.

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