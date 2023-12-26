Корабель та понад тисяча окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні
Фото: українські військові (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 26 грудня, склали 1010 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 354 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 танки, 37 ББМ та ворожий корабель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 354 960 (+1010) осіб ліквідовано;
- танків - 5899 (+22) од.;
- бойових броньованих машин - 10956 (+37) од.;
- артилерійських систем - 8366 (+19) од.;
- РСЗВ - 9934 од.;
- засоби ППО - 614 (+1) од.;
- літаків - 329 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6458 (+22) од.;
- крилаті ракети - 1618 (+1) од.;
- кораблі/катери - 23 (+1) од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11109 (+34) од.;
- спеціальна техніка - 1239 (+5) од.
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