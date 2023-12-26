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"Армия дронов" за неделю поразила почти 400 опорных пунктов россиян

Архивное фото: "Армия дронов" за неделю поразила почти 400 опорных пунктов россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

"Армия дронов" за последнюю неделю поразила 391 опорный пункт военных Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Минус 391 опорный пункт россиян - результат "Армии дронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю ударные роты БпЛА поразили также 58 боевых бронированных машин, 31 танк и 36 орудий.

Фото: Количество уничтоженной техники РФ (t.me/zedigital)

"Еще дроны отработали по 207 российским боевикам", - добавил Федоров.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 декабря, составили 1010 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 354 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 37 ББМ и вражеский корабль.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 43 единицы военной техники врага.

Также вчера сообщалось, что потери российских оккупантов на Авдеевском направлении составляют около 300-400 солдат ежедневно. Они подтягивают резервы.

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