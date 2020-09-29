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Армения может заключить военно-политический союз с Нагорным Карабахом

Автор: Игорь Литвиненко

Армения обсуждает возможность подписания военно-политического союза с самопровозглашенной республикой Нагорный Карабах. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха.

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Об этом в Facebook написала глава парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

"По мере развития ситуации активно обсуждаются наши возможные ответные шаги, в частности – подписание военно-политического союза с Карабахом", - отметила Макунц.

Отметим, Нагорно-Карабахская республика или республика Арцах была создана после референдума в 1991 году. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией. Мировое сообщество также не признало республику Арцах.

В воскресенье, 27 сентября, в регионе вспыхнули боевые действия между Азербайджаном и Арменией. Подробнее о ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина писало, что Армения заявила о подготовке к долгосрочной войне.

В то же время в Азербайджане назвали конфликт с Арменией отечественной войной.

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