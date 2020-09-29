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Вірменія може укласти військово-політичний союз з Нагорним Карабахом

Автор: Игорь Литвиненко

Вірменія обговорює можливість підписання військово-політичного союзу з самопроголошеною республікою Нагірний Карабах. До цього прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян допустив можливість визнання Єреваном незалежності Нагірного Карабаху.

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Про це у Facebook написала глава парламентської фракції "Мій крок" Ліліт Макунц.

"У міру розвитку ситуації активно обговорюються наші можливі відповідні кроки, зокрема, підписання військово-політичного союзу з Карабахом", - зазначила Макунц.

Зазначимо, Нагірно-Карабахська республіка або республіка Арцах була створена після референдуму 1991 року. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією. Світова спільнота також не визнала республіку Арцах.

У неділю, 27 вересня, в регіоні спалахнули бойові дії між Азербайджаном і Вірменією. Докладніше про ситуацію в регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна писало, що Вірменія заявила про підготовку до довгострокової війни.

Водночас в Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Прогноз погоди
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