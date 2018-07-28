Армения предложила сменить генсека ОДКБ

Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова

Армения предложила государствам-членам Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) сменить генерального секретаря. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, сообщает "Интерфакс".



Как известно, ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Его обвинили в свержении конституционного строя в Армении в начале марта 2008 года. Суд отпустил Хачатурова под залог примерно в 10,3 тыс. долларов.



"Учитывая, что речь идет о действующем генсеке ОДКБ, и придавая большую важность авторитету и обеспечению бесперебойной работы организации, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря", - рассказал Балаян.

Он также добавил, что расследование против Хачатурова - внутренний правовой процесс против гражданина Армении.​

Напомним, что в Армении арестовали экс-президента Роберта Кочаряна. Его обвиняют в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.