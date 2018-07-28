В Армении суд выпустил генсека ОДКБ под залог

Залог составляет около 10 тысяч долларов

В Армении генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова выпустили под залог. Такое решение принял городской Ереванский суд, передает новостной портал News.am.

Защитник генсека Мигран Погосян не указал точную сумму залога, но рассказал, что его размер составляет примерно 5 млн драмов, то есть около 10,3 тысяч долларов.

"После того, как залог будет выплачен, сегодня Хачатуров выйдет из здания суда", - отметил адвокат.

Напомним, как писало РБК-Украина, в суд было направлено ходатайство об аресте Хачатурова. Его обвиняют в свержении совместно с другими лицами 1 марта 2008 года конституционного строя Армении. Хачатурову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 УК Армении за то, что он "по предварительному сговору с иными лицами сверг конституционный строй Республики Армения".

26 июля экс-президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в свержении Конституционного строя Армении. Ему грозит до 15 лет заключения.

Добавим, что Специальная следственная служба Армении предъявила обвинения членам семьи экс-президента страны Сержа Саргсяна.