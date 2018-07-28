Вірменія запропонувала змінити генсека ОДКБ

Єреванський суд першої інстанції ухвалив рішення заарештувати генсека ОДКБ Юрія Хачатурова

Вірменія запропонувала державам-членам Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) змінити генерального секретаря. Про це розповів прес-секретар МЗС Вірменії Тигран Балаян, повідомляє "Інтерфакс".



Як відомо, єреванський суд першої інстанції ухвалив рішення заарештувати генсека ОДКБ Юрія Хачатурова. Його звинуватили у повалення конституційного ладу у Вірменії на початку березня 2008 року. Суд відпустив Хачатурова під заставу близько в 10,3 тис. доларів.



"Враховуючи, що мова йде про чинного генсека ОДКБ, і надаючи важливість авторитету і забезпеченню безперебійної роботи організації, Вірменія запропонувала партнерам ОДКБ почати процес заміни генерального секретаря", - розповів Балаян.

Він також додав, що розслідування проти Хачатурова - внутрішній правовий процес проти громадянина Вірменії.

Нагадаємо, що у Вірменії арештували екс-президента Роберта Кочаряна. Його звинувачують у повалення конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також заволодіння повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.