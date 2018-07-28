В Армении арестовали экс-президента Роберта Кочаряна

Суд арестовал экс-президента Армении

В Армении суд арестовал бывшего президента Роберта Кочаряна из-за разгона акций протеста в марте 2008 года. Об этом сообщает News.am.

Как сообщается, экс-президента обвиняют в свержении конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным конституцией.

Отмечено, что Кочаряну грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Кочарян назвал обвинения сфальсифицированными.

В феврале-марте 2008 года в Армении прошла серия протестов против нарушений на президентских выборах, прошедших 19 февраля. Митинги были организованы сторонниками кандидата на этих выборах - первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. Среди организаторов манифестаций был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. На выборах тогда победил подавший в апреле нынешнего года в отставку премьер-министр Армении Серж Сарксян. Это произошло на фоне массовых антиправительственных акций, организованных Николом Пашиняном.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная следственная служба Армении предъявила обвинения членам семьи экс-президента страны Сержа Саргсяна.