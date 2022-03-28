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Армения отрицает поставку истребителей для помощи России, - посольство

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Понедельник 28 марта 2022 16:25
Армения отрицает поставку истребителей для помощи России, - посольство Фото: Армения отрицает поставку истребителей для помощи России (фото facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергей Пышкин

Турецкий телеканал Haber Global заявил о том, что, якобы, согласно разведывательным данным, Армения направила в Россию четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами. Армения, со своей стороны, опровергла эту информацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Армении в Украине.

Издание отмечало, что Армения приобрела эти же истребители еще в 2020 году для использования в конфликте в Нагорном Карабахе.

"Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов Су-30 не соответствует действительности!",- пишет пресс-служба посольства.

Обновлено:

Министерство обороны Армении также опровергло информацию о поставке самолетов Су-30 в Россию. Все истребители вместе с экипажем находятся на вооружении у Вооруженных сил Армении.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания Haber Global, Армения направила боевые самолеты и летчиков для борьбы на стороне русской армии.

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