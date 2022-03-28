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Армения передала России четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами, - СМИ

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Ереван, Понедельник 28 марта 2022 16:13
Армения передала России четыре истребителя Су-30 вместе с пилотами, - СМИ Фото: Истребители Су-30 (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

Турецкие СМИ сообщают, что Армения направила боевые самолеты и летчиков для борьбы на стороне российской армии. В сообщении говорится о том, что Армения закупила эти самолеты в 2020 году для использования в конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HaberGlobal.

Издание HaberGlobal, со ссылкой на свои источники в турецкой разведке сообщило, что Армения передала России четыре истребителя Су-30 вместе с подготовленными пилотами, для войны в Украине.

"Продолжая в течение многих лет политику оккупации Южного Кавказа, Армения теперь поддерживает российскую оккупацию Украины", - говорится в сообщении издания.

По заявлению источника эти самолеты были закуплены Арменией в 2020 году, для конкуренции с истребителями F-14 и F-15.

Напомним, что Нагорном Карабахе введено военное положение.

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