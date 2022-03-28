ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вірменія заперечує поставку винищувачів для допомоги Росії, - посольство

Новость на русском →
Понеділок 28 березня 2022 16:25
Вірменія заперечує поставку винищувачів для допомоги Росії, - посольство Фото: Вірменія заперечує поставку винищувачів для допомоги Росії (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

Турецький телеканал Haber Global заявив про те, що, нібито, згідно з розвідувальними даними, Вірменія направила до Росії чотири винищувачів Су-30 разом з пілотами. Вірменія, зі свого боку, заперечила цю інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства Вірменії в Україні.

Видання відзначало, що Вірменія придбала ці ж винищувачі ще у 2020 році для використання в конфлікті в Нагірному Карабасі.

"Поширена Haber Global інформація про передачу Вірменією літаків Cу-30 не відповідає дійсності!", - пише пресслужба посольства.

Оновлено:

Міністерство оборони Вірменії також заперечило інформацію щодо поставки літаків Су-30 до Росії. Зазначає, що усі винищувачі разом з екіпажем знаходяться на озброєнні у Збройних сил Вірменії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання Haber Global, Вірменія направила бойові літаки і льотчиків для боротьби на боці російської армії.

Війна Росії проти України триває тридцять три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Армения
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів