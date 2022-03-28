Вірменія заперечує поставку винищувачів для допомоги Росії, - посольство

Турецький телеканал Haber Global заявив про те, що, нібито, згідно з розвідувальними даними, Вірменія направила до Росії чотири винищувачів Су-30 разом з пілотами. Вірменія, зі свого боку, заперечила цю інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства Вірменії в Україні.

Видання відзначало, що Вірменія придбала ці ж винищувачі ще у 2020 році для використання в конфлікті в Нагірному Карабасі. "Поширена Haber Global інформація про передачу Вірменією літаків Cу-30 не відповідає дійсності!", - пише пресслужба посольства. Оновлено: Міністерство оборони Вірменії також заперечило інформацію щодо поставки літаків Су-30 до Росії. Зазначає, що усі винищувачі разом з екіпажем знаходяться на озброєнні у Збройних сил Вірменії.