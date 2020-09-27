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Армения обратилась в ЕСПЧ из-за конфликта с Азербайджаном

Автор: Дмитрий Левицкий

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека из-за обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Ереван требует от Баку прекратить нападения на население вдоль армяно-азербайджанской границы.

Об этом говорится в заявлении армянского представительства в ЕСПЧ.

Армения подала запрос в ЕСПЧ с просьбой применить обеспечительные меры в соответствии с правилом 39 Регламента Суда в отношении Азербайджана.

Армения обвиняет азербайджанскую сторону в нападениях на мирное население, гражданские объекты и населенные пункты в Нагорном Карабахе.

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Кроме того, Генпрокуратура Армении сообщила об открытии уголовных производств по факту преступлений азербайджанских военных в отношении мирного населения и гражданских объектов.

Напомним, сегодня утром ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. Армия Азербайджана пошла в контрнаступление по всей линии соприкосновения, беря под контроль населенные пункты. В Ереване заявили, что Азербайджан объявил войну всему армянскому народу.

Отметим, Азербайджан также обвиняет армянских военных в обстрелах мирного населения. По данным Баку, в результате обстрелов пострадали почти 20 гражданских азербайджанцев.

Кроме того, в Минобороны Армении сообщали о гибели 16 человек в результате боевых действий в Нагорном Карабахе.

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Новости Украины ЕСПЧАрменияАзербайджанНагорный Карабах