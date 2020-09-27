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Азербайджан заявил о новых пострадавших гражданских из-за конфликта в Карабахе

Баку, Воскресенье 27 сентября 2020 18:50
Азербайджан заявил о новых пострадавших гражданских из-за конфликта в Карабахе
Фото: боевые действия (facebook.com / nkrmil)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате боевых действий между Азербайджаном и Арменией пострадали еще пятеро гражданских азербайджанцев. Общее количество пострадавших среди мирного населения возросло до 19.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

Пострадавших гражданских с различными травмами госпитализировали.

В прокуратуре обвинили армянских военных в обстреле гражданских районов тяжелым оружием, что является нарушением Женевских конвенций. Ведомство будет просить международные организации, в частности Совбез ООН, ввести санкции против Армении.

"Генпрокуратура Азербайджана принимает необходимые меры для обеспечения привлечения военнослужащих Вооруженных сил Армении, которые совершили различные преступления, к наказанию согласно международного права", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня утром ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась. Вооруженные силы Азербайджана пошли в наступление вдоль линии Нагорно-Карабахского конфликта. Сейчас известно о взятии под контроль азербайджанской армии по меньшей мере семи населенных пунктов.

Ранее было известно о ранении 14 гражданских жителей Азербайджана в результате боевых действий с Арменией.

Добавим, в Минобороны Армении сообщили о гибели 16 человек в Нагорном Карабахе, а также о более сотни раненых.

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Новости Украины Происшествия пострадавшиеАрменияАзербайджанНагорный Карабах
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