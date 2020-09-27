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Обострение в Карабахе: в Минобороны Армении заявили о 16 погибших военных

Армения, Воскресенье 27 сентября 2020 17:44
Обострение в Карабахе: в Минобороны Армении заявили о 16 погибших военных
Иллюстративное фото: военные (facebook.nkrmil)
Автор: Юлия Струк

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны Нагорного Карабаха Артура Саркисяна заявила, что в ходе обострения ситуации в регионе погибли 16 человек. Также более сотни получили ранения.

Об этом сообщает местное издание armeniasputnik.am.

Саркисян заявил, что у противника серьезные потери.

"За считанные часы боев подбиты около 30 танков и БМП азербайджанских ВС, около 20 ударных и разведывательных беспилотников, три вертолета. Он отметил, что личный состав карабахской армии эффективно выполняет свою задачу", - пишет издание.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте страны заявил, что правительство намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье Азербайджан перешел в наступление вдоль линии Нагорно-Карабахского конфликта. По данным Министерства обороны Азербайджана, под контроль Баку уже взято как минимум 7 населенных пунктов.

Кроме того, президент Азербайджана заявлял о намерениях покончить с конфликтом в Нагорном Карабахе.

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