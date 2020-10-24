Армения назвала число беженцев в результате конфликта в Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что в результате конфликта в Нагорном Карабахе около 90 тысяч человек стали вынужденными переселенцами. Ситуация обострилась почти месяц назад.

Об этом сообщает "Арменпресс".

Мнацаканян напомнил, что с 27 сентября населенные пункты Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом - беспилотники, ракеты, авиационная бомбежка.

"Около 90 тысяч человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность. Повреждена инфраструктура. Люди живут под огнем. Это происходит каждый день, регулярно, это то, что происходит в Нагорном Карабахе, это то, что происходит с народом Нагорного Карабаха", - сказал министр.

По его словам, погибает много мирных жителей, больницы и школы бомбят каждый день.

Ранее сообщалось, что правительство Армении направило в Европейский суд по правам человека данные, свидетельствующие о нарушении Конвенции по правам человека со стороны Азербайджана в зоне карабахского конфликта.

РБК-Украина писало, что в Карабахе продолжаются бои на всей линии фронта.