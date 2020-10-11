ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ереван пожаловался в ЕСПЧ на нарушение Азербайджаном прав человека в Карабахе

Ереван, Воскресенье 11 октября 2020 00:37
Ереван пожаловался в ЕСПЧ на нарушение Азербайджаном прав человека в Карабахе
Фото: конфликт в Нагорном Карабахе
Автор: Надежда Собенко

Правительство Армении направило в Европейский суд по правам человека данные, свидетельствующие о нарушении Конвенции по правам человека со стороны Азербайджана в зоне карабахского конфликта. Также представлены доказательства участия Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Об этом в Facebook сообщает представительство Армении в ЕСПЧ.

"В ЕСПЧ представлены неопровержимые доказательства нарушения прав человека в зоне карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Кроме того, представлены также дополнительные факты участия Турции в военных операциях против Арцаха", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на основе представленных фактов "Азербайджан должен нести ответственность за нарушение европейских конвенций".

Напомним, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Как писало РБК-Украина, Азербайджан потребовал от Армении вывода войск из Нагорного Карабаха. При этом Азербайджан готов предоставить армянским военным для этого коридор.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Карабахе возможно лишь после того, когда Турция прекратит свое участие в конфликте.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ЕСПЧАрменияАзербайджанНагорный Карабах
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь