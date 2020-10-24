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Вірменія назвала число біженців в результаті конфлікту в Карабасі

Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян заявив, що в результаті конфлікту в Нагірному Карабасі близько 90 тисяч осіб стали вимушеними переселенцями. Ситуація загострилася майже місяць тому.

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Про це повідомляє Арменпресс".

Мнацаканян нагадав, що з 27 вересня населені пункти Нагірного Карабаху знаходяться під постійним обстрілом - безпілотники, ракети, авіаційна бомбардування.

"Близько 90 тисяч чоловік виявилися біженцями, втратили будинки, власність. Пошкоджена інфраструктура. Люди живуть під вогнем. Це відбувається кожен день, регулярно, це те, що відбувається в Нагірному Карабасі, це те, що відбувається з народом Нагірного Карабаху", - сказав міністр.

За його словами, гине багато мирних жителів, лікарні і школи бомблять кожен день.

Раніше повідомлялося, що уряд Вірменії направило в Європейський суд з прав людини дані, які свідчать про порушення Конвенції з прав людини з боку Азербайджану в зоні карабаського конфлікту.

РБК-Україна писало, що в Карабасі тривають бої, на всій лінії фронту.

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