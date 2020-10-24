ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Армения назвала число беженцев в результате конфликта в Карабахе

Арцах, Суббота 24 октября 2020 02:51
Армения назвала число беженцев в результате конфликта в Карабахе
Фото: военные (facebook nkrmil)
Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что в результате конфликта в Нагорном Карабахе около 90 тысяч человек стали вынужденными переселенцами. Ситуация обострилась почти месяц назад.

Об этом сообщает "Арменпресс".

Мнацаканян напомнил, что с 27 сентября населенные пункты Нагорного Карабаха находятся под постоянным обстрелом - беспилотники, ракеты, авиационная бомбежка.

"Около 90 тысяч человек оказались беженцами, потеряли дома, собственность. Повреждена инфраструктура. Люди живут под огнем. Это происходит каждый день, регулярно, это то, что происходит в Нагорном Карабахе, это то, что происходит с народом Нагорного Карабаха", - сказал министр.

По его словам, погибает много мирных жителей, больницы и школы бомбят каждый день.

Ранее сообщалось, что правительство Армении направило в Европейский суд по правам человека данные, свидетельствующие о нарушении Конвенции по правам человека со стороны Азербайджана в зоне карабахского конфликта.

РБК-Украина писало, что в Карабахе продолжаются бои на всей линии фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество БеженцыНагорный Карабах

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь