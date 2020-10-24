ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вірменія назвала число біженців в результаті конфлікту в Карабасі

Арцах, Субота 24 жовтня 2020 02:51
Вірменія назвала число біженців в результаті конфлікту в Карабасі
Фото: військові (facebook nkrmil)
Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян заявив, що в результаті конфлікту в Нагірному Карабасі близько 90 тисяч осіб стали вимушеними переселенцями. Ситуація загострилася майже місяць тому.

Про це повідомляє Арменпресс".

Мнацаканян нагадав, що з 27 вересня населені пункти Нагірного Карабаху знаходяться під постійним обстрілом - безпілотники, ракети, авіаційна бомбардування.

"Близько 90 тисяч чоловік виявилися біженцями, втратили будинки, власність. Пошкоджена інфраструктура. Люди живуть під вогнем. Це відбувається кожен день, регулярно, це те, що відбувається в Нагірному Карабасі, це те, що відбувається з народом Нагірного Карабаху", - сказав міністр.

За його словами, гине багато мирних жителів, лікарні і школи бомблять кожен день.

Раніше повідомлялося, що уряд Вірменії направило в Європейський суд з прав людини дані, які свідчать про порушення Конвенції з прав людини з боку Азербайджану в зоні карабаського конфлікту.

РБК-Україна писало, що в Карабасі тривають бої, на всій лінії фронту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство БіженціНагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся