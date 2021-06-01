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Армения назначила посла в Украине

Автор: РБК-Украина

Президент Армении Армен Саркисян назначил нового посла в Украине. Им стал Владимир Карапетян.

Об этом говорится в указе армянского президента.

Назначить Владимира Карапетяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Украине", - говорится в указе.

При этом отмечается, что Карапетян будет возглавлять дипломатическое ведомство Армении в течение трех лет.

Отметим, Владимир Карапетян с 2006 года был пресс-секретарем премьер-министра Армении Никола Пашиняна, однако в январе 2020 года он покинул должность. До этого Карапетян работал советником в посольстве Армении в Грузии.

Ранее сообщалось, что в Армении после урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе вспыхнули антиправительственные протесты. Оппозиция обвиняла тогдашнего премьера Николу Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану и требовала его отставки. Протесты продолжались с конца прошлого года.

С новой силой политический кризис в Армении разразился в феврале после того, как высшие военные офицеры призвали Пашиняна уйти в отставку, что тот расценил как попытку переворота. В ответ премьер инициировал увольнение начальника Генштаба армии Армении, но президент страны дважды отклонял запросы Пашиняна.

В итоге 25 апреля Пашинян ушел в отставку, но продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подал в отставку.

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