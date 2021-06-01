Армения назначила посла в Украине

Президент Армении Армен Саркисян назначил нового посла в Украине. Им стал Владимир Карапетян.

Об этом говорится в указе армянского президента.

Назначить Владимира Карапетяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Украине", - говорится в указе. При этом отмечается, что Карапетян будет возглавлять дипломатическое ведомство Армении в течение трех лет. Отметим, Владимир Карапетян с 2006 года был пресс-секретарем премьер-министра Армении Никола Пашиняна, однако в январе 2020 года он покинул должность. До этого Карапетян работал советником в посольстве Армении в Грузии.