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Вірменія призначила посла в Україні

Автор: РБК-Україна

Президент Вірменії Армен Саркісян призначив нового посла в Україні. Ним став Володимир Карапетян.

Про це йдеться в указі вірменського президента.

Призначити Володимира Карапетяна Надзвичайним і Повноважним послом Республіки Вірменія в Україні", - йдеться в указі.

При цьому наголошується, що Карапетян очолюватиме дипломатичне відомство Вірменії протягом трьох років.

Зазначимо, Володимир Карапетян з 2006 року був прес-секретарем прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, проте в січні 2020 року він покинув посаду. До цього Карапетян працював радником у посольстві Вірменії в Грузії.

Раніше повідомлялося, що у Вірменії після врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі спалахнули антиурядові протести. Опозиція звинувачувала тодішнього прем'єра Ніколу Пашиняна в здачі Нагірного Карабаху Азербайджану і вимагала його відставки. Протести тривали з кінця минулого року.

З новою силою політична криза у Вірменії вибухнула в лютому після того, як вищі військові офіцери закликали Пашиняна піти у відставку, що той розцінив як спробу перевороту. У відповідь прем'єр ініціював звільнення начальника Генштабу армії Вірменії, але президент країни двічі відхиляв запити Пашиняна.

У підсумку 25 квітня Пашинян пішов у відставку, але продовжить виконувати обов'язки глави уряду до позачергових парламентських виборів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вірменії Ара Айвазян подав у відставку.

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