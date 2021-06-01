ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Армения назначила посла в Украине

Новина українською →
Ереван, Вторник 01 июня 2021 19:25
Армения назначила посла в Украине Фото: новый посол Армении в Украине Владимир Карапетян (esse.am)
Автор: РБК-Украина

Президент Армении Армен Саркисян назначил нового посла в Украине. Им стал Владимир Карапетян.

Об этом говорится в указе армянского президента.

Назначить Владимира Карапетяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Украине", - говорится в указе.

При этом отмечается, что Карапетян будет возглавлять дипломатическое ведомство Армении в течение трех лет.

Отметим, Владимир Карапетян с 2006 года был пресс-секретарем премьер-министра Армении Никола Пашиняна, однако в январе 2020 года он покинул должность. До этого Карапетян работал советником в посольстве Армении в Грузии.

Ранее сообщалось, что в Армении после урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе вспыхнули антиправительственные протесты. Оппозиция обвиняла тогдашнего премьера Николу Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану и требовала его отставки. Протесты продолжались с конца прошлого года.

С новой силой политический кризис в Армении разразился в феврале после того, как высшие военные офицеры призвали Пашиняна уйти в отставку, что тот расценил как попытку переворота. В ответ премьер инициировал увольнение начальника Генштаба армии Армении, но президент страны дважды отклонял запросы Пашиняна.

В итоге 25 апреля Пашинян ушел в отставку, но продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Армении Ара Айвазян подал в отставку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Армения посол
NEWS
Кремль о транзите газа по Украине: отказа не будет после запуска "Северного потока-2"
Кремль о транзите газа по Украине: отказа не будет после запуска "Северного потока-2"
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе