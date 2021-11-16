Армения и Азербайджан прекратили бои, - Минобороны РФ

Сегодня состоялся телефонный разговор министров обороны Армении и Российской Федерации. После нее эскалация конфликта на армянско-азербайджанской границе - прекратилась.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".
Отметим, что министр обороны России Сергей Шойгу также общался со своим коллегой из Азербайджана. Министр, якобы, заверил каждую из сторон в том, что РФ готова приложить усилия для прекращения боевых действий.
В то же время армянское местное издание также подтвердило информацию о прекращении боевых действий на границе с Азербайджаном.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Армения и Азербайджан возобновили локальные бои 13 ноября.
Также РБК-Украина писало, что в результате обострения конфликта, армянская сторона потеряла 10 военных и контроль над двумя боевыми позициями.