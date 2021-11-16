UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Армения и Азербайджан прекратили бои, - Минобороны РФ

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся телефонный разговор министров обороны Армении и Российской Федерации. После нее эскалация конфликта на армянско-азербайджанской границе - прекратилась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

Отметим, что министр обороны России Сергей Шойгу также общался со своим коллегой из Азербайджана. Министр, якобы, заверил каждую из сторон в том, что РФ готова приложить усилия для прекращения боевых действий.

В то же время армянское местное издание также подтвердило информацию о прекращении боевых действий на границе с Азербайджаном.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Армения и Азербайджан возобновили локальные бои 13 ноября.

Также РБК-Украина писало, что в результате обострения конфликта, армянская сторона потеряла 10 военных и контроль над двумя боевыми позициями.

Читайте РБК-Украина в Google News
АрменияАзербайджан