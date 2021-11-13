Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе

Азербайджан сообщил о возобновлении обстрелов со стороны Армении в направлении Кельбаджарского района. Потерь среди военнослужащих нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Подразделения Азербайджанской армии, со своей стороны, принимают все меры для прекращения провокации со стороны Армении.

Отмечается, что Вооруженные силы Армении открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов по позициям военных Азербайджана.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша, который вернулся под контроль Баку в ходе прошлогодней войны за Нагорный Карабах, культурной столицей страны.

В частности, РБК-Украина писало о том, как Армения потеряла контроль над городом Шуша еще 7 ноября 2020 года, в результате стремительной операции армии Азербайджана.

Также РБК-Украина рассказывало о том, чем закончилась война в Нагорном Карабахе между странами.