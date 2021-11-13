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Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе

Новина українською →
Суббота 13 ноября 2021 19:27
Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе Фото: Азербайджан заявил о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Азербайджан сообщил о возобновлении обстрелов со стороны Армении в направлении Кельбаджарского района. Потерь среди военнослужащих нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что Вооруженные силы Армении открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия, снайперских винтовок и гранатометов по позициям военных Азербайджана.

Подразделения Азербайджанской армии, со своей стороны, принимают все меры для прекращения провокации со стороны Армении.

"Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет. Оперативная ситуация контролируется нашими подразделениями", - пишет пресс-служба.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша, который вернулся под контроль Баку в ходе прошлогодней войны за Нагорный Карабах, культурной столицей страны.

В частности, РБК-Украина писало о том, как Армения потеряла контроль над городом Шуша еще 7 ноября 2020 года, в результате стремительной операции армии Азербайджана.

Также РБК-Украина рассказывало о том, чем закончилась война в Нагорном Карабахе между странами.

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