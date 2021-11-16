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Конфликт Армении и Азербайджана: Россия готова содействовать его разрешению

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Вторник 16 ноября 2021 18:24
Конфликт Армении и Азербайджана: Россия готова содействовать его разрешению Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (facebook com aksenov rk)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация готова приложить усилия для прекращения боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Эскалация конфликта возобновилась на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Армении и азербайджанские СМИ.

Сообщается, что министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. По словам Папикяна, Азербайджан вторгся на армянскую территорию, что является нарушением Трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года по Нагорному Карабаху и ставит под угрозу весь переговорный процесс.

"Министр обороны РФ выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий, возвращения военнопленных и урегулирования ситуации", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Азербайджанские СМИ отмечают, что Шойгу также созвонился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, который заверил российского коллегу, что Баку предотвратил провокации Еревана. Российский министр также заверил его в готовности готовность приложить усилия для прекращения боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан возобновили бои на границе, и Ереван запросил военную помощь России, которая по двустороннему соглашению может принять меры для защиты армянского суверенитета.

Также стало известно о погибших и пленных с армянской стороны.

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Российская Федерация Армения Азербайджан Сергей Шойгу
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