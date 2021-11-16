Конфликт Армении и Азербайджана: Россия готова содействовать его разрешению

Российская Федерация готова приложить усилия для прекращения боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Эскалация конфликта возобновилась на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Армении и азербайджанские СМИ.

Сообщается, что министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. По словам Папикяна, Азербайджан вторгся на армянскую территорию, что является нарушением Трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года по Нагорному Карабаху и ставит под угрозу весь переговорный процесс.

"Министр обороны РФ выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий, возвращения военнопленных и урегулирования ситуации", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Азербайджанские СМИ отмечают, что Шойгу также созвонился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, который заверил российского коллегу, что Баку предотвратил провокации Еревана. Российский министр также заверил его в готовности готовность приложить усилия для прекращения боевых действий.