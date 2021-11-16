Вірменія та Азербайджан припинили бої, - Міноборони РФ

Зазначимо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу також спілкувався зі своїм колегою з Азербайджану. Міністр, нібито, запевнив кожну зі сторін у тому, що РФ готова докласти зусиль для припинення бойових дій.

Водночас вірменське місцеве видання також підтвердило інформацію про припинення бойових дій на кордоні з Азербайджаном.