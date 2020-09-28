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В деле Шеремета огласили обвинительный акт

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 18:46
В деле Шеремета огласили обвинительный акт
Фото: Павел Шеремет (wikimedia by Okras)
Автор: Олег Черныш

Прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Однако следствие не установило заказчиков и организаторов убийства журналиста.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста.

Следствие считает, что Дугарь собирала информацию о передвижении журналиста, а Кузьменко и Антоненко заложили взрывное устройство под его машину.

Все обвиняемые заявили, что отрицают свою вину в этом преступлении.

Более того, защита Антоненко попросила суд изменить ему меру пресечения и отпустить из-под стражи.

Дело рассматривается судом присяжных.

Напомним, 4 сентября суд отобрал присяжных для рассмотрения дела Шеремета. Всего на присяжных подавались семь человек, но одна из претенденток Анна Чупина взяла самоотвод, а второй, медсестре Инне Крамаренко, отказали после заявления о том, что "медики не могут быть убийцами".

9 сентября суд определил состав присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В результате жеребьевки их разделили на основных и запасных.

Подробнее о том, как отбирали присяжных в деле Шеремета, читайте в репортаже РБК-Украина.

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Новости Украины Общество обвинительный актПавел Шеремет
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