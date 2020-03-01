В Армении зафиксировали первый случай коронавируса в стране

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Заболевший недавно вернулся из Тегерана

В Армении выявили первый подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Николо Пашиняня.

По его словам, заболевший - 29-летний гражданин республики, который недавно прилетел из Тегерана вместе с женой. У мужчины на момент обращения к медикам была высокая температура, но сейчас она спала и его состояние оценивается как удовлетворительное. У его супруги результат теста на коронавирус оказался отрицательным.

"Правительство примет необходимые меры в соответствии с правилами, установленными Всемирной организацией здравоохранения", - отметил премьер Армении.



Тех, кто контактировал с заболевшим, изолируют. По словам Пашиняна, речь идет о 30 гражданах, для них предоставят "отдельные гостиничные услуги". Были ли в самолете граждане других стран, он не уточнил.



Ранее сообщалось, что правительство Армении планирует перекрыть на две недели границу с Ираном из-за распространения нового коронавируса.

РБК-Украина писало, что США из-за распространения коронавируса COVID-19 вводят запрет на въезд для иностранных граждан, которые посещали Иран за последние 14 дней.