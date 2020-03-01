Количество смертей от коронавируса в мире приближается к 3 тысячам

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

На территории Китая зафиксировано 2835 смертей

Количество смертей от коронавируса в субботу 29 февраля возросло до 2932 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что на территории Китая зафиксировано 2835 смертей, а количество инфицированных превысило 80 тыс. людей. За пределами Китая зафиксировано 2885 случаев инфицирования.

Так, наибольшее количество смертей, после Китая, зафиксированная в Иране - от коронавируса умерли 43 человека, тогда как заразились 593

В Италии зафиксировано 1128 случаи инфицирования - на 307 больше за предыдущие сутки. Умерли 29 человек.

В Японии количество инфицированных возросло до 944 человек, а в Южной Корее - до 3150.

В Великобритании количество случаев инфицирования возросло до 23 человек. В Ираке зарегистрировано 13 случаев инфицирования коронавирусом.

О первых случаях выявления вируса заявили Катар и Эквадор.

Напомним, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди детей.

РБК-Украина писало, что в США в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19.