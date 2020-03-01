У Вірменії зафіксували перший випадок коронавіруса в країні

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Хворий нещодавно повернувся з Тегерана

У Вірменії виявили перший підтверджений випадок зараження новою коронавирусною інфекцією COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Ніколо Пашиняня.

За його словами, хворий - 29-річний громадянин республіки, який недавно прилетів з Тегерана разом з дружиною. У чоловіка на момент звернення до медиків була висока температура, але зараз вона спала і його стан оцінюється як задовільний. У його дружини результат тесту на коронавірус виявився негативним.

"Уряд прийме необхідні заходи згідно з правилами, встановленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я", - зазначив прем'єр Вірменії.



Тих, хто контактував з хворим, ізолюють. За словами Пашиняна, мова йде про 30 громадян, для них нададуть "окремі готельні послуги". Були в літаку громадяни інших країн, він не уточнив.



Раніше повідомлялося, що уряд Вірменії планує перекрити на два тижні кордон з Іраном через поширення нового коронавіруса.

РБК-Україна писало, що США через поширення коронавіруса COVID-19 вводять заборона на в'їзд для іноземних громадян, які відвідували Іран за останні 14 днів.