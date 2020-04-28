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В Армении в течение 10 дней планируют снять запрет на экономическую деятельность

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 11:59
В Армении в течение 10 дней планируют снять запрет на экономическую деятельность
Фото: Никол Пашинян (primeminister.am)

Ослабление карантина планируется во всех сферах, кроме образования

Правительство Армении планируют в течение 10 дней ослабить карантинные ограничения, которые позволят открыться всем сферам экономической деятельности в стране. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает "Sputnik Армения".

При этом премьер отметил, что ослабление карантина планируется во всех сферах, кроме образования, где возобновления учебы в реальном режиме пока не планируется.

"Если ничего экстренного не случится, то в ближайшие 10 дней мы пойдем на минимизацию режима ограничении. Все сферы экономической деятельности должны открыться", - сказал Пашинян.

Напомним, 13 апреля правительство Армении приняло решение о продление чрезвычайного положения в стране на месяц в связи с пандемией коронавируса.

Ранее Министерство иностранных дел Армении сообщило, что в стране ввели запрет на въезд иностранцев. Исключение составляют дипломатические представители иностранных государств, сотрудники консульств и международных организаций, члены их семей, а также лица, въезжающие по разрешения коменданта.

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