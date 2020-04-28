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В Австрии отменяют режим самоизоляции и разрешают мероприятия до 10 человек

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 10:51
В Австрии отменяют режим самоизоляции и разрешают мероприятия до 10 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Меры будут действовать до конца июня

Правительство Австрии не планирует продлевать обязательный режим самоизоляции в стране в связи с карантином, который истекает 30 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, передает Reuters.

По его словам, после 30 апреля людям будет разрешено покидать свои дома не только в случае экстренной необходимости. Также в Австрии будет разрешено проведение мероприятий с участием не более 10 человек, а участие в похоронах смогут принять до 30 человек.

Такие меры будут действовать до конца июня, далее ограничения будут пересмотрены.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 1 мая в Австрии открываются не продуктовые магазины и торговые центры, а с 15 мая - откроют рестораны и бары, а также начнут поэтапно открываться школы для учеников младших классов.

Также сообщалось, что смягчение карантина начали в Хорватии. Так, В столице Загребе в рамках первой волны выхода из карантина возобновили работу общественного транспорта и библиотек.

Отметим, в Украине ослабление карантина запланировано на 11 мая. Всего Кабмин представил план по выходу из карантина, который состоит из 5 этапов.

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