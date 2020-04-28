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У Вірменії протягом 10 днів планують зняти заборону на економічну діяльність

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 11:59
У Вірменії протягом 10 днів планують зняти заборону на економічну діяльність
Фото: Нікол Пашинян (primeminister.am)

Ослаблення карантину планується у всіх сферах, окрім освіти

Уряд Вірменії планують протягом 10 днів послабити карантинні обмеження, які дозволять відкритися всіх сферах економічної діяльності в країні. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає "Sputnik Вірменія".

При цьому прем'єр зазначив, що ослаблення карантину планується у всіх сферах, крім освіти, де відновлення навчання у реальному режимі поки не планується.

"Якщо нічого екстреного не станеться, то в найближчі 10 днів ми підемо на мінімізацію режиму обмеження. Всі сфери економічної діяльності повинні відкритися", - сказав Пашинян.

Нагадаємо, 13 квітня уряд Вірменії прийняв рішення про продовження надзвичайного стану в країні на місяць у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Раніше Міністерство закордонних справ Вірменії повідомило, що в країні ввели заборона на в'їзд іноземців. Виняток становлять дипломатичні представники іноземних держав, співробітники консульств та міжнародних організацій, члени їх сімей, а також особи, що в'їжджають з дозволу коменданта.

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