В Армении в результате ДТП с грузовиком погибли четверо военных

Фото: место происшествия (twitter.com/sodrugestvo2)

Также в результате ДТП пострадали 11 военных

Грузовик Минобороны Армении попал в ДТП на 39-м километре трассы Горис-Кубатли, в результате аварии погибли четверо военнослужащих. Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Арменпресс".

Также в результате ДТП пострадали 11 военных. По словам пресс-секретаря Минобороны, в грузовике был всего 21 военнослужащий, из них 19 - в кузове.

"Грузовик марки КамАЗ Минобороны Армении попала в ДТП на 39-м километре трассы Горис-Кубатли, в результате ДТП погибли четверо военнослужащих", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил двух мужчин. От полученных травм пострадавшие погибли на месте аварии.

Ранее сообщалось, что в Ровненской области на автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария. Два пассажира легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовиком и еще одной легковой машиной. Водитель второй легковой машины и водитель лесовоза не пострадали.