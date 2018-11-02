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У Рівненській області сталася аварія, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 07:14
Фото: аварія (УНІАН)
Фото: аварія (УНІАН)

Внаслідок аварії загинули дві людини

У Рівненській області на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин сталася смертельна аварія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Як повідомляється, два пасажири легкового автомобіля загинули після зіткнення з вантажівкою і ще однією легковою машиною. Водій другої легкової машини і водій лісовоза не постраждали.

Крім того, після аварії було ускладнено проїзд на дорозі. На місці події працює слідчо-оперативна група.

 

Фото: ДТП у Рівненській області

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області зіткнулися чотири автомобілі, в результаті події постраждали дві людини.

Так, на ділянці дороги, де проводяться ремонтні роботи, за автомобілем Mercedes-Benz, водій якого пропускав зустрічний транспорт, зупинився Volkswagen T4, в який врізався Renault Master. Від удару Volkswagen перевернувся, а Renault відкинуло на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з Opel Insignia.

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Новини України ДТПавариядвижениеРівненська область
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