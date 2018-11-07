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У Вірменії внаслідок ДТП з вантажівкою загинули четверо військових

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 16:22
Фото: місце події (twitter.com/sodrugestvo2)
Фото: місце події (twitter.com/sodrugestvo2)

Також внаслідок ДТП постраждали 11 військових

Вантажівка Міноборони Вірменії потрапила у ДТП на 39-му кілометрі траси Горіс-Кубатли, в результаті аварії загинули четверо військовослужбовців. Про це заявив прес-секретар Міноборони Вірменії Арцруна Ованнісяна, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Арменпресс".

Також внаслідок ДТП постраждали 11 військових. За словами прес-секретаря Міноборони, у вантажівці був всього 21 військовослужбовець, з них 19 - в кузові.

"Вантажівка марки КамАЗ Міноборони Вірменії потрапила у ДТП на 39-му кілометрі траси Горіс-Кубатли, в результаті ДТП загинули четверо військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Харківській області водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків. Від отриманих травм постраждалі загинули на місці аварії.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин сталася смертельна аварія. Два пасажири легкового автомобіля загинули після зіткнення з вантажівкою і ще однією легковою машиною. Водій другої легкової машини і водій лісовоза не постраждали.

Прокуратура оголосила підозру поліцейському, який збив у Києві велосипедиста і втік В Індії при зіткненні легкового автомобіля з вантажівкою загинуло 12 осіб
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