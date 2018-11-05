Під Харковом водій збив двох чоловіків на пішохідному переході

Фото: аварія (УНІАН)

Під Харковом сталася смертельна ДТП

В Харківській області водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацполіції.

Як зазначається, аварія сталася на трасі в смт Солоницівка Дергачівського району.

Попередньо, водій автомобіля на пішохідному переході збив двох чоловіків, віком 31 та 43 років. Від отриманих травм постраждалі загинули на місці аварії.

Так, за адресою працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин сталася смертельна аварія.

Таким чином, два пасажири легкового автомобіля загинули після зіткнення з вантажівкою і ще однією легковою машиною. Водій другої легкової машини і водій лісовоза не постраждали.