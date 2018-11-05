ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Під Харковом водій збив двох чоловіків на пішохідному переході

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 23:16
Фото: аварія (УНІАН)
Фото: аварія (УНІАН)

Під Харковом сталася смертельна ДТП

В Харківській області водій автомобіля Lexus на пішохідному переході збив двох чоловіків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацполіції.

Як зазначається, аварія сталася на трасі в смт Солоницівка Дергачівського району.

Попередньо, водій автомобіля на пішохідному переході збив двох чоловіків, віком 31 та 43 років. Від отриманих травм постраждалі загинули на місці аварії.

Так, за адресою працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівненській області на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин сталася смертельна аварія.

Таким чином, два пасажири легкового автомобіля загинули після зіткнення з вантажівкою і ще однією легковою машиною. Водій другої легкової машини і водій лісовоза не постраждали.

Під Харковом невідомий убив дівчину, підозрюваного оголосили в розшук ДТП у Польші: серед постраждалих немає українців
Новини України ХарківДТПХарківавария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся