В Армении начался суд над экс-президентом

Бывший президент Армении Серж Саргсян, обвинен в причастности к коррупции, предстал перед судом в Ереване. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Экс-президента обвиняют в хищении около миллиона долларов из государственного бюджета. 25 февраля суд обсудил процедурные вопросы. Слушание дела по существу начнется через несколько недель или месяцев. Сам Саргсян не имел возможности выступать в суде.

Добавим, Саргсян, который возглавлял Армению с 2008-го по 2018 год, в ноябре прошлого года обвинил правительство Пашиняна в ослаблении демократии и подавлении инакомыслия.

Напомним, в 2018 году Специальная следственная служба Армении предъявила обвинения членам семьи экс-президента страны Сержа Саргсяна. Их обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности и подделке документов.

Также в Армении при попытке побега задержали брата экс-президента страны. Сотрудники Службы нацбезопасности ереванского международного аэропорта Звартноц не дали Саргсяну и его семьи полететь в Париж. После того как семья Саргсянов была снята с рейса, спецслужбы начали обыск в их квартире.

РБК-Украина писало, что в связи с напряженной ситуацией в Армении бывший президент, а потом и премьер-министр Серж Саргсян ушел с поста руководителя правящей Республиканской партии.