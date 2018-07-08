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Интервью

В Армении выдвинули обвинения брату экс-президента и членам его семьи

НовостиОбщество    08.07.2018 - 02:38
Фото: Лев Саргсян (armenia.im)
Фото: Лев Саргсян (armenia.im)

Брат экс-президента, его дочь и сын обвиняются в незаконном участии в предпринимательской деятельности

В субботу, 7 июля, Специальная следственная служба Армении предъявила обвинения членам семьи экс-президента страны Сержа Саргсяна. Об этом информирует DW.

Брат экс-президента Левон Саргсян, его дочь Ани и сын Нарек обвиняются в незаконном участии в предпринимательской деятельности и подлоге документов. Следствие считает, что родственники экс-президента не задекларировали в общей сложности  около 6,8 млн долларов.

"Суд заочно арестовал Левона Саргсяна, он и его дочь объявлены в розыск. Кроме того, в отношении Ани Саргсян и Нарека Саргсян по этому делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В квартире Нарека Саргсяна ранее нашли документы на банковский вклад на сумму 6,8 млн долларов на имена Левона и Ани Саргсян. Эту сумму Левон по закону должен был указать в декларации", - говорится в сообщении.

Левон Саргсян ранее работал послом в Сирии, Тунисе и Иордании. Против него возбуждено дело о сокрытии подлежащих декларированию средств и о незаконном обогащении. 

"Ранее на Левона Саргсяна были заведены дела о преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов из-за того, что основанная им компания не выплатила в бюджет около 618 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что после обысков в доме Нарека Саргсяна нашли крупную партию наркотиков и оружия. Нарека Саргсяна вместе со своим телохранителем арестованы заочно. Нарек собирался отправиться в Европу.

"По версии Службы национальной безопасности, Саргсян также злоупотребил доверием наследника художника Мартироса Сарьяна, взяв у него 14 рисунков стоимостью 280 тысяч долларов и пообещав заплатить за них 28 тысяч долларов. В результате Саргсян не заплатил денег и не вернул картины. При обыске по месту регистрации Саргсяна нашли картины, 115 тысяч долларов, 27 тысяч евро, дорогие часы и многочисленные золотые монеты и украшения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Армении при попытке бегства задержали брата экс-президента страны.

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Теги публикации: Армения, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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