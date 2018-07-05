В Армении задержали брата экс-президента страны при попытке бегства

Саргсяну и его семье не позволили улететь в Париж

Александр Саргсян, брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, был задержан при попытке покинуть страну. Об этом сообщила армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источники в Службе нацбезопасности республики, передает Apsny.ge.

Сотрудники спецслужбы задержали Александра Саргсяна вместе с семьей в аэропорту Еревана - "Звартноц".

"Сотрудники Службы нацбезопасности международного ереванского аэропорта Звартноц не дали Саргсяну и его семье улететь в Париж. После того как семья Саргсянов была снята с рейса, спецслужбы начали обыск в их квартире", - сообщил источник.

Позже стало известно, что в результате обыска в квартире брата экс-президента следователи нашли оружие, деньги и дорогостоящее полотно известного художника.

"Александр Саргсян сейчас находится в Службе нацбезопасности Армении", - отмечает газета.

Напомним, ранее полиция Армении задержала Александра Саргсяна. Об этом сообщает издание "Новости-Армения"