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В Армении задержали брата экс-президента страны при попытке бегства

НовостиПолитика    05.07.2018 - 16:49
Фото: Александр Саргсян (facebook_com_ararat_gevorkyan_7)
Фото: Александр Саргсян (facebook_com_ararat_gevorkyan_7)

Саргсяну и его семье не позволили улететь в Париж

Александр Саргсян, брат экс-президента Армении Сержа Саргсяна, был задержан при попытке покинуть страну. Об этом сообщила армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источники в Службе нацбезопасности республики, передает Apsny.ge.

Сотрудники спецслужбы задержали Александра Саргсяна вместе с семьей в аэропорту Еревана - "Звартноц".

"Сотрудники Службы нацбезопасности международного ереванского аэропорта Звартноц не дали Саргсяну и его семье улететь в Париж. После того как семья Саргсянов была снята с рейса, спецслужбы начали обыск в их квартире", - сообщил источник.

Позже стало известно, что в результате обыска в квартире брата экс-президента следователи нашли оружие, деньги и дорогостоящее полотно известного художника.

"Александр Саргсян сейчас находится в Службе нацбезопасности Армении", - отмечает газета.

Напомним, ранее полиция Армении задержала Александра Саргсяна. Об этом сообщает издание "Новости-Армения"

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Теги публикации: Армения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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