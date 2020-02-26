У Вірменії почався суд над екс-президентом

Колишній президент Вірменії Серж Саргсян, звинувачений у причетності до корупції, постав перед судом в Єревані. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Екс-президента звинувачують у розкраданні близько мільйона доларів із державного бюджету. 25 лютого суд обговорив процедурні питання. Слухання справи по суті розпочнеться через кілька тижнів або місяців. Сам Саргсян не мав можливості виступати в суді.

Додамо, Саргсян, який очолював Вірменію з 2008-го по 2018 рік, у листопаді минулого року звинуватив уряд Пашиняна в ослабленні демократії та придушенні інакомислення.

Нагадаємо, у 2018 році Спеціальна слідча служба Вірменії пред'явила звинувачення членам сім'ї екс-президента країни Сержа Саргсяна. Їх звинуватили в незаконній участі у підприємницькій діяльності і підробці документів.

Також у Вірменії при спробі втечі затримали брата екс-президента країни. Співробітники Служби нацбезпеки єреванського міжнародного аеропорту Звартноц не дали Саргсяну і його сім'ї полетіти в Париж. Після того як сім'я Саргсянов була знята з рейсу, спецслужби почали обшук у їхній квартирі.

РБК-Україна писало, що у зв'язку з напруженою ситуацією у Вірменії колишній президент, а потім і прем'єр-міністр Серж Саргсян пішов з поста керівника правлячої Республіканської партії.