ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Армении допустили признание независимости Нагорного Карабаха

Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Этот вопрос уже в повестке дня армянского правительства.

Самые читаемые новости

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте страны.

"Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", - отметил он.

Отметим, Нагорно-Карабахская республика или республика Арцах была создана после референдума в 1991 году. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией. Мировое сообщество также не признало республику Арцах.

Напомним, сегодня Азербайджан перешел в наступление вдоль линии Нагорно-Карабахского конфликта. По данным Министерства обороны Азербайджана, под контроль Баку уже взято как минимум 7 населенных пунктов.

Кроме того, президент Азербайджана заявлял о намерениях покончить с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины АрменияАзербайджанНагорный КарабахНикол Пашинян