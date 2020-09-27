В Армении допустили признание независимости Нагорного Карабаха

Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Этот вопрос уже в повестке дня армянского правительства.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в парламенте страны.

"Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", - отметил он.

Отметим, Нагорно-Карабахская республика или республика Арцах была создана после референдума в 1991 году. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией. Мировое сообщество также не признало республику Арцах.

Напомним, сегодня Азербайджан перешел в наступление вдоль линии Нагорно-Карабахского конфликта. По данным Министерства обороны Азербайджана, под контроль Баку уже взято как минимум 7 населенных пунктов.

Кроме того, президент Азербайджана заявлял о намерениях покончить с конфликтом в Нагорном Карабахе.