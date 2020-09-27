У Вірменії допустили визнання незалежності Нагірного Карабаху

Уряд Вірменії має намір розглянути питання можливості визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах. Це питання вже у порядку денному вірменського уряду.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу в парламенті країни.

"Ми повинні дуже серйозно це обговорити. Ми розглядаємо всі сценарії розвитку подій", - зазначив він.

Зазначимо, Нагірно-Карабаська республіка або республіка Арцах була створена після референдуму в 1991 році. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху та вважає, що ця територія була окупована Вірменією. Світова спільнота також не визнала республіку Арцах.

Нагадаємо, сьогодні Азербайджан перейшов у наступ вздовж лінії Нагірно-Карабаського конфлікту. За даними Міністерства оборони Азербайджану, під контроль Баку вже взяли щонайменше 7 населених пунктів.

Крім того, президент Азербайджану заявляв про наміри покінчити з конфліктом в Нагірному Карабасі.