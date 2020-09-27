Президент Азербайджана намерен решить проблему Нагорного Карабаха

Фото: Ильхам Алиев (flickr.com/worldeconomicforum)

Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе является исторической задачей Азербайджана. И Баку не согласится на половинчатое решение конфликта в Карабахе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", - заявил Алиев.

Он также добавил, что Азербайджану не нужно неполное решение конфликта.

"Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого "армянского государства" на азербайджанской земле. Мы никогда этого не допустим, и сегодняшние события это снова показывают", - добавил Алиев.

Напомним, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между вооруженными силами Азербайджана и Армении. Азербайджанская армия перешла в наступление по всей линии соприкосновения.

Позже Министерство обороны Азербайджана заявило о взятии под контроль семи поселений в Нагорном Карабахе.

После эскалации конфликта в регионе Азербайджан и Армения провели заседания своих Совбезов.