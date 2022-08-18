ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В АРМА передали майно нардепа-колаборанта Ковальова на 18 млн гривень

Новость на русском →
Київ, Четвер 18 серпня 2022 11:27
В АРМА передали майно нардепа-колаборанта Ковальова на 18 млн гривень Фото: нардеп-колаборант Олексій Ковальов (facebook_com)
Автор: Наталія Юрченко

Майно нардепа-колаборанта Олексія Ковальова передали в управління АРМА. Загальна сума арештованого становить понад 18,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що суд заарештував частки народного депутата в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Крім того, арешт наклали на майно "ТРК Інтеррадіо", тобто на інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", власником якого є Ковальов.

Справа Ковальова

У квітні ДБР відкрило проти нардепа кримінальне провадження, а у липні йому оголосили підозру про державну зраду.

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав і почав співпрацювати з ворогом. Він зайняв посаду заступника голови у незаконно створеному РФ "уряді Херсонської області".

Пізніше суд арештував майно колаборанта, а на телеканалі депутата провели обшуки. Також правоохоронці встановлюють, чи причетний Ковальов до незаконного вивезення українського зерна і солі в Росію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
колаборант ДБР АРМА Арест имущества
NEWS
Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо
Зустріч Зеленського з Гутеррешем і Ердоганом: що відомо
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом