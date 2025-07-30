На АРМА чекає перезавантаження: очільницю звільнили, запустять новий конкурс

Олену Думу звільнили з посади голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Буде запущено новий конкурс для відбору очільника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко в Telegram.

"Головне завдання - щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало Росії, максимально працювали на оборону та стійкість України", - додала Свириденко.

Свириденко дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери.

За словами прем'єрки, президент підтримав план. Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства Олену Думу.

Свириденко заявила, що вчора, 29 липня, звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами.

Відставка Олени Думи

У середу, 30 липня, Олена Дума заявила, що написала заяву про звільнення з посади голови АРМА. Вона попросила уряд задовольнити її заяву.

Дума зауважила, що йде з посади у день, коли набрав чинності закон про посилення інституційної спроможності АРМА.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про реформу АРМА 27 липня. Він передбачає нові вимоги до голови агентства, процедуру добору за участі міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами й контроль за передачею активів. Підписання закону розблоковує 600 млн євро від ЄС.

Олена Дума очолювала АРМА з 30 червня 2023 року. Перед тим вона працювала в Чернігівській ОВА заступницею голови адміністрації.

Більше про Національне агентство з розшуку та менеджменту активів - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.