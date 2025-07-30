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АРМА ждет перезагрузка: главу уволили, запустят новый конкурс

Киев, Среда 30 июля 2025 12:16
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АРМА ждет перезагрузка: главу уволили, запустят новый конкурс Фото: Елена Дума (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Елену Думу уволили с должности главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Будет запущен новый конкурс для отбора руководителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко заявила, что вчера, 29 июля, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки Агентства по розыску и управлению активами.

По словам премьера, президент поддержал план. Сегодня на заседании Кабмина уволили главу агентства Елену Думу.

Свириденко дала поручение срочно запустить новый конкурс. В конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры.

"Главная задача - чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и имущество, принадлежавшее России, максимально работали на оборону и устойчивость Украины", - добавила Свириденко.

Отставка Елены Думы

В среду, 30 июля, Елена Дума заявила, что написала заявление об увольнении с должности главы АРМА. Она попросила правительство удовлетворить ее заявление.

Дума отметила, что уходит с должности в день, когда вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА.

Напомним, что Зеленский подписал закон о реформе АРМА 27 июля. Он предусматривает новые требования к главе агентства, процедуру отбора с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами и контроль за передачей активов. Подписание закона разблокирует 600 млн евро от ЕС.

Елена Дума возглавляла АРМА с 30 июня 2023 года. Перед тем она работала в Черниговской ОВА заместителем главы администрации.

Больше о Национальном агентстве по розыску и менеджменту активов - узнайте в нашем материале.

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АРМА Юлия Свириденко
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