Що таке АРМА і чим займається агентство в Україні

АРМА являє собою Національне агентство з розшуку та менеджменту активів. Основна мета якого виявляти, арештовувати та управляти майном, що може бути отримане злочинним шляхом або фігурує у кримінальних справах.

Детально про АРМА, його функції та які гучні справи з ним пов'язані - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Чому створили АРМА та коли

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Агентство з розшуку/повернення активів; скорочена назва згідно з офіційним сайтом - Агентство з розшуку та менеджменту активів, або АРМА) було створене у 2016 році.

АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Агенція з’явилась як частина антикорупційної реформи, відповідно до зобов’язань України перед ЄС. Її роль - не просто "заморозити" майно фігурантів справ, а ефективно управляти ним до рішення суду, щоб активи не втрачали цінність, а бюджет міг отримувати прибуток.

Таким чином, для створення АРМА існували такі внутрішні та зовнішні передумови:

ідентифікація потреби у вдосконаленні механізмів та розшуку активів, які були незаконно виведені за межі України внаслідок вчинення корупційних та інших злочинів, а також необхідно запровадження прозорих та ефективних механізмів управління арештованими активами;

зобов'язання України в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, обов'язкових для України рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та інших міжнародних зобов'язань України.

Агенція за змістом, обсягом функцій і правовим статусом не має аналогів у системі органів державної влади в Україні.

АРМА створено за аналогом установи з повернення та управління активами, які успішно функціонують у державах-членах ЄС відповідно до рішення Ради Європейського Союзу № 2007/845/JHA від 06 грудня 2007 року та інших актів права ЄС.

Що саме робить АРМА

В умовах війни АРМА відіграє важливу роль у передачі майна державі, особливо активів, пов’язаних з РФ, окупаційними структурами чи санкційними списками.

У функції АРМА входить:

встановлення та розшук активів - майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі визнання необґрунтованих активів;

передача арештованого майна у тимчасове управління (державі або приватним управителям);

після вироку суду - продаж активів, кошти йдуть у держбюджет;

співпраця з правоохоронцями, судами та міжнародними партнерами.

Що може потрапити до АРМА:

елітна нерухомість (зокрема до АРМА потрапляє майно російських олігархів і компаній);

бізнес-активи, акції компаній;

рахунки, авто, яхти;

підприємства, готелі, ресторани.

Управління активами

На підставі рішення суду АРМА закріплює активи управління, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із заощадження чи підвищення їх економічної вартості шляхом:

передачі активів в управління на підставі договору управління;

розпорядження - реалізація відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до завершення кримінального провадження.

Гучні справи агентства в Україні

У січні поточного року Національне агентство розшукало активи високопосадовців, які завдали збитків державі на 6 млрд грн. Мова йде про активи посадовців, причетних до розкрадання майна "Укртатнафти".

Також у квітні 2022 року Личаківський райсуд Львова передав 92-метрову яхту Royal Romance колишнього народного депутата та зрадника Віктора Медведчука в управління АРМА, яке протягом року шукало механізми, як реалізувати майно, що перебуває за кордоном.

І вже у 2024-му спільними зусиллями Агентства та Адміністрації судноплавства арештована люксова яхта набула статус українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України.

Також минулого року Шевченківський районний суд Києва передав торгівельно-розважальний і бізнес-центр Gulliver в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у справі про несплату податків і відмивання майна в особливо великих розмірах. Днями ж стало відомо, що Gulliver у Києві "знайшов" нового власника.