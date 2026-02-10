Арктичний гість: у Чорнобилі помітили рідкісного хижака в "хутряних штанях"

Головне:

Походження: Птах прилітає з далекої півночі та перебуває в Україні лише з жовтня по березень.

Птах прилітає з далекої півночі та перебуває в Україні лише з жовтня по березень. Унікальна риса: Лапи зимняка повністю покриті пір'ям ("хутряні штани"), що рятує його від лютих морозів.

Лапи зимняка повністю покриті пір'ям ("хутряні штани"), що рятує його від лютих морозів. Раціон у Зоні: Полює на гризунів на відкритих просторах закинутих полів та заплав, де йому не заважають люди.

Чому Чорнобиль став прихистком для птаха

Величезні відкриті простори занедбаних полів та заплав у Чорнобильській зоні є ідеальним місцем для полювання зимняка.

Оскільки птах звик до безлюдної тундри, відсутність людей у Зоні відчуження робить цю територію для нього максимально безпечною. Тут він легко знаходить основну їжу - гризунів, на яких полює, кружляючи над дикими пустищами.

Унікальна броня від морозу

Головна прикмета зимняка, яку помітили орнітологи в заповіднику, - це лапи, повністю покриті пір'ям. Це рідкісна особливість для пернатих хижаків, що дозволяє птаху виживати там, де інші замерзають.

"Характерною ознакою зимняка є густе оперення на лапах, яке надійно захищає його від морозу. Забарвлення птаха переважно світле з темними вкрапленнями: таке поєднання забезпечує ефективне маскування у зимовому ландшафті", - пояснили у Заповіднику.